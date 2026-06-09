- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не боятся змей
С изменением климата экзотические животные постепенно перестают быть редкостью в наших широтах.
Сегодня в лесу или парке можно встретить не только безобидного ужа, но и более серьезных представителей отряда пресмыкающихся.
Но если у одних из нас такая встреча вызывает панику и истерику, другие к ней совершенно равнодушны. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не боятся змей.
Весы
Весы умеют ценить красоту, а змеи, какими бы ядовитыми они ни были, впечатляют их своей красотой и грацией. Для представителей знака они — не только прекрасные создания природы, но и настоящее произведение искусства, которыми они могут восхищаться любоваться — в прямом смысле этого слова.
Дева
Девам нравится не столько внешний вид змей, сколько их поведение — хладнокровие и сдержанность пресмыкающихся роднит их с представителями самого знака, поэтому они к ним неравнодушны. Да и поучиться у змей, на их взгляд, можно многому — например, умению накапливать силы, греясь на солнце.
Водолей
Водолеи, по мнению астрологов, вообще не боятся никаких представителей животного мира, и змеи в этом смысле — не исключение. Для них пресмыкающиеся — прекрасный объект для наблюдения, а заодно и источник для вдохновения.
Читайте также:
Марс в Тельце с 19 мая до 28 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Самые опасные дни в июне 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех