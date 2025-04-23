Астролог назвал знаки Зодиака, которые не чувствуют времени

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Содержание Рыбы Овен Весы

Но одни могут определить часы и минуты без будильника, а другие только руками разводят, увидев, что прошло гораздо больше времени, чем они предполагали, поэтому они уже никуда не спешат. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не чувствуют времени.

Рыбы

Рыбы часто ускользают от реальности, находясь в миру своих грез и мечтаний. Пребывать в вымышленной действительности им гораздо приятнее, чем спускаться с небес на землю, поэтому они сюда и не торопятся, а время утекает у них как песок между пальцев.

Овен

Овны увлекаются тем, чем заняты в данный момент, настолько сильно, что не смотрят на часы, и очень удивляются, узнав, что рабочий день подошел к концу, хотя они считали, что самое время пообедать, и отучить их от безалаберного отношения к часам и минутам невозможно.

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Весы

Весы — знак увлекающийся, и в тот жизненный момент, когда представители знака влюблены, они совершенно не следят за временем: это тот классический случай, когда счастливые часов не наблюдают. Правда, стоит им разочароваться в предмете своей симпатии, как они начинают за ними следить.

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