Астролог назвал знаки Зодиака, которые не держат домашних животных

Сегодня в каждом доме или квартире живут домашние любимцы – милейшие животные, без которых их хозяева не могут прожить и дня.

Тем не менее есть люди, которые просто не представляют себе: как вообще можно держать в своем жилье этих лохматых и блохастых чудовищ?! Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не держат домашних животных.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, будучи по сути домашним знаком, на самом деле не очень любят сидеть в четырех стенах, поэтому часто задерживаются – то на работе, то у друзей, то в театре или кино. Когда же они наконец возвращаются в домашние стены, то с ужасом вспоминают, что им еще нужно выгулять собаку или покормить кота. Нельзя сказать, что это факт поднимает им настроение, поэтому они с удовольствием наблюдают за чужими домашними животными, но своих заводить не спешат.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, как известно, фанаты порядка, который они не разрешают нарушать даже детям, что уж тут говорить о животных. Если представителям знака все-таки приходится мириться с существованием рядом с ними кошкой или собакой, которые принадлежат ее второй половинке или были кем-то им подарены, они испытывают невыносимые страдания. В таком случае они только тем и занимаются, что все время что-то поднимают, моют или подметают и одновременно вынашивают планы о том, куда бы сбыть противную животину.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги слишком заняты для того, чтобы кого-нибудь нянчить: представители знака и о собственных детях вспоминают только тогда, когда те вырастут, до этого они чаще всего сплавляют их на руки бабушек и дедушек. Домашним животным просто нет места в их системе координат. Если же какая-то кошечка или собачка все-таки появится в их доме, они, возможно, некоторое время даже попробуют с ними примириться, но потом все равно начнут искать им другие – к счастью, добрые – руки, и обязательно их найдут.

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