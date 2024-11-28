Астролог назвал знаки Зодиака, которые не дорожат отношениями

Казалось бы, человеком, который так дорого нам достался, надо дорожить, но далеко не все это удается – они безжалостно разрушают их в твердой уверенности, что следующие будут еще лучше, а, значит, и беспокоиться не о чем. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не дорожат отношениями.

Близнецы

Близнецы – знак довольно легкомысленный, и в отношениях с окружающими людьми это выражается наилучшим образом. Почему-то представители знака уверены, что, потеряв одного друга они с легкостью найдут другого, но получается это далеко не всегда, поэтому, несмотря на общительность, у них не так уж и много друзей.

Весы

Весы не то чтобы совсем не дорожат отношениями с людьми, которые находятся рядом – они просто, воспылав чувствами к новому партнеру или другу, охладеваю к прежним, поскольку души и сердца представителей этого – как, впрочем, и любого другого – знака на всех не хватает, и, в результате, от кого-то приходится отказываться.

Козерог

Козероги, как правило, сосредоточены на себе и – особенно! – своей работе, любые отношения, даже если речь идет о самых близких и дорогих им людям, они отодвигают на второй план. Если окружающие не понимают представителей знака и не желаю считаться с их приоритетами, он вполне может выбрать не их, а то, что для них важнее.

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