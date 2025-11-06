Астролог назвал знаки Зодиака, которые не дорожат своим здоровьем

Гороскоп / © Credits

Но далеко не все, даже будучи в курсе этой прописной истины, ведут себя соответствующим образом, ошибочно полагая, что этот ресурс не исчерпается никогда. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не дорожат своим здоровье.

Стрелец

Стрельцы от рождения — благодаря природе и родителям — обладают крепким здоровьем, поэтому им кажется, что никто не может негативно на нем отразиться. Более того, они безбожно его растрачивают, ведя безалаберный образ жизни и злоупотребляя вредными привычками, а когда спохватываются, иногда бывает поздно.

Козерог

Козерогам, которые заняты работой, на беспокойство о своем здоровье вечно не хватает времени — им вечно что-то мешает: то новый проект, то очередной дедлайн. то квартальный отчет. Каждый раз, почувствовав недомогание, они обещают себе, что, закончив очередное — очень важное — дело, они на этот раз точно пойдут к врачу, но пять обманывают сами себя.

Овен

Овны, как один из самых спортивных знаков Зодиака, уверены, что в здоровом теле здоровый дух, а значит, коль скоро они часами тренируются в спортзале, никакие недуги им не страшны. Увы, далеко не всегда это правило срабатывает на все сто процентов, поэтому им не помешали бы еще и профилактические осмотры у врачей разного профиля.

