Астролог назвал знаки Зодиака, которые не доверяют врачам

Но далеко не все — даже при серьезной необходимости — стремятся в лечебные учреждения, причем, у каждого не желающего лечиться есть на то свои причины.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не доверяют врачам.

Овен

Овны игнорируют симптомы, при помощи которых организм дает им понять, что что-то не в порядке. Скорее всего, представители именно этого знака придумали знаменитую фразу «поболит и пройдет», которую они часто используют в своей жизни, хотя срабатывает она далеко не всегда.

Рыбы

Рыбы уверены, что современная медицина — пустая трата денег, которые выкачивают и нас медицинские и фармакологические компании. Представители этого знака считают, что нет ничего лучше народной медицины, которую они предпочитают медицине официальной.

Водолей

Водолеи — во всяком случае, значительная часть представителей знака — уверены, что наш организм сам знает, что и как ему нужно лечить. Опираясь на свои внутренние силы, они ждут, когда все урегулируется без участия медиков, и, к сожалению, зачастую пускают важное для лечения время.

