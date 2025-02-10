Астролог назвал знаки Зодиака, которые не дружат с техникой

Не секрет, что наша жизнь неразрывно связана с техникой – без нее нельзя обойтись ни на работу, ни дома.

Одни легко находят, образно говоря, общий язык с любыми – даже очень сложными – современными гаджетами, а другие с трудом ладят даже утюгом и кофеваркой.

Трудно поверить в то, что даже такие умения и качества зависят от того, когда человек родился. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не дружат с техникой.

Водолей

Водолеи не могут находиться с техникой на «одной волне» из-за невозможности сосредоточится на нескольких делах сразу. Так, включая утюг, они должны заниматься только глажкой, но параллельно занимаются решением еще нескольких задач, чего утюг, конечно же, не «терпит».

Овен

Овны обладают сильной – огненной – энергетикой, «соревнование» с которой выдерживает далеко не каждое техническое устройство. Поэтому о представителях знака часто говорят о том, что у них в руках все «горит» – иногда в прямом смысле слова: только купили фен, уже не работает.

Стрелец

Стрельцы слишком стремительны для того, чтобы «ладить» с техникой, которая иногда может сбоить. В отличие от представителей других знаков, которые относятся к таким «проволочкам» с пониманием, они страшно злятся и вполне могут разбить гаджет, который «завис».

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