Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
3357
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не гонятся за брендовой одеждой

Брендовые вещи некоторое время назад стали мерилом социального успеха и значимости.

Автор публикации
Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Неудивительно, что их наличие в гардеробе радует представителей всех знаков Зодиака, но, впрочем, есть и те, кто к ним совершенно равнодушен. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не гонятся за брендовой одеждой.

Дева

Девы совсем от брендовой одежды не отказываются, но и во главу угла ее не ставят. Для них главное — это идеальный во всех отношениях образ, для создания которого они могут миксовать брендовые вещи с одеждой из масс-маркетов, и это у них в результате прекрасно получается.

Козерог

Козероги — представители самого экономного знака Зодиака, которые очень не любят тратить деньги попусту, а покупку брендовых вещей они воспринимают именно с такой точки зрения. Зачем, по их глубокому убеждению, переплачивать за бирку, если можно купить подешевле?

Водолей

Водолеи всем другим стилям в одежде предпочитают бохо, а среди брендовой одежды таких образцов немного, поэтому представители знака легко обходятся без них. Впрочем, их креативность позволяет им роскошно выглядеть даже в платье, сшитом из плюшевой занавески.

Дата публикации
Количество просмотров
3357
