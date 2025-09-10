- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 3357
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не гонятся за брендовой одеждой
Брендовые вещи некоторое время назад стали мерилом социального успеха и значимости.
Неудивительно, что их наличие в гардеробе радует представителей всех знаков Зодиака, но, впрочем, есть и те, кто к ним совершенно равнодушен. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не гонятся за брендовой одеждой.
Дева
Девы совсем от брендовой одежды не отказываются, но и во главу угла ее не ставят. Для них главное — это идеальный во всех отношениях образ, для создания которого они могут миксовать брендовые вещи с одеждой из масс-маркетов, и это у них в результате прекрасно получается.
Козерог
Козероги — представители самого экономного знака Зодиака, которые очень не любят тратить деньги попусту, а покупку брендовых вещей они воспринимают именно с такой точки зрения. Зачем, по их глубокому убеждению, переплачивать за бирку, если можно купить подешевле?
Водолей
Водолеи всем другим стилям в одежде предпочитают бохо, а среди брендовой одежды таких образцов немного, поэтому представители знака легко обходятся без них. Впрочем, их креативность позволяет им роскошно выглядеть даже в платье, сшитом из плюшевой занавески.
