Астролог назвал знаки Зодиака, которые не ходят в кинотеатры

Современные кинотеатры, в отличие от огромных залов прошлого, являются помещениями камерными, а зачастую уже и уютными.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Казалось бы, в них можно прекрасно провести время – отдохнуть, посмотреть хорошее кино, но далеко не всем- по самым разным причинам – их посещение по вкусу. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят ходить в кинотеатры.

Рак

Раки, которые являются главными домоседами зодиакального круга, не любят покидать свою «раковину» – дом или квартиру – без крайней необходимости, а поход в кинотеатр они таковой не считают. А кино вполне можно посмотреть и дома – в интернете найдутся любые новинки.

Весы

Весы, как самый эстетически знак Зодиака, считают кино искусством, поэтому им претит нынешнее отношение к нему – раскладные кресла и ведерки с попкорном, который можно жевать в течение всего сеанса. Они предпочитают смотреть кино дома, где ничего подобного нет.

Скорпион

Скорпионы ценят личное пространство, а любое его нарушение воспринимают, как говорится, в штыки. В кинотеатре, где их свобода ограничена соседними рядами, поводов для недовольства у них бывает больше чем достаточно, поэтому они предпочитают смотреть кино дома.

