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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
304
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не хотят жить у моря

Домик у моря — тренд нашего времени, продиктованный, скорее всего, возможностью работать на удаленке.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В наш дни ездить каждый день в офис необязательно, и, если верить социологам, то большинство жителей мегаполисов мечтают сменить квартиру в центре, на недвижимость в курортном поселке или городке.

Но, как ни странно, следовать моде в плане жизни на побережье хотят не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не хотят жить у моря.

Дева

Дев в прибрежных районах категорически не устраивает то, что является преимуществом таких мест – им не нравится… наличие моря, которое, на их взгляд, является источником перманентной сырости. И если пару недель, на которые представители знака приезжают на отдых, они готовы с этим мириться, то в течение более длительного времени — нет.

Рак

Раков раздражает атмосфера всеобщего веселья, которая в течение летних месяцев царит в приморских городах и поселках. И тот факт, что в осенне-зимний сезон шум и гам утихает, представителей знака не успокаивает, поскольку все это время они живут в ожидании нового наплыва отдыхающих — не самое приятное для них ощущение.

Близнецы

Близнецам в жизни у моря не нравится неравномерность ее насыщенности, когда полгода она тут бьет ключом — там проходят разнообразные концерты, спектакли и фестивале, а в следующие полгода все стихает, а населенный пункт как будто бы вымирает. Праздника представителям знака хочется всегда, а это возможно только в мегаполисе.

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