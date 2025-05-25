Астролог назвал знаки Зодиака, которые не интересуются политикой

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Содержание Стрелец Рыбы Водолей

Тем не менее, есть люд, прекрасно живущие в своем внутреннем мире, не сталкиваясь — или почти не сталкиваясь — с реалиями, которые бывают, мягко говоря, суровыми, и политика — одно из их проявлений. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не интересуются политикой.

Стрелец

Стрельцы очень быстро устают от политических событий, особенно если они не укладываются в рамки их представлений о том, как все должно происходить. К тому же, у представителей этого знака слишком широкий круг интересов для того, чтобы зацикливаться на событиях, которые им по какой-то причине не нравятся.

Рыбы

Рыбы во все времена и эпохи большую часть жизни проводят в мире собственных грез и фантазий, большинство из которых касаются любви. Какая связь может быть между их отношениями с любимым человеком и политическими событиями? На их взгляд, абсолютно никакой, поэтому они и игнорирую последние

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Водолей

Водолеев политика заинтересует только в том случае, если она каким-то образом будет связана с творчеством, которым они занимаются — вот тогда они с головой могут окунуться во все ее перипетии. В остальном же они останутся слепыми и глухими к происходящим вокруг них событиям, что, возможно, и неправильно, но это их выбор.

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