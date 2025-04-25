Астролог назвал знаки Зодиака, которые не лезут за словом в карман

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Содержание Водолей Близнецы Весы

А вот ответить соответствующим образом — точно и с юмором — умеют далеко не все, поскольку к вопросу можно заранее подготовиться, а вот к ответу — нет, тут нужна находчивость. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые за словом в карман не лезут.

Водолей

Водолеи, пожалуй, самый находчивый знак Зодиака, поскольку ответ на вопрос — даже самый сложный и неожиданный — они дают быстро и, что называется, по делу. К тому же в искусство беседы они всегда вкладывают частицу творчества, что тоже восхищает собеседников.

Близнецы

Близнецы настолько общительны и при этом говорливы, что могут дать пор любому собеседнику — в том числе, и не самому доброжелательному. Они всегда знают, на какую «кнопку» нужно нажать, чтобы хотя бы ненадолго потерял дар речи, а они сами пока решат, что говорить дальше.

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Весы

Весы, владеющие искусством дипломатии от природы, в любой беседе демонстрируют талант общения, умея сказать человеку приятное в любой ситуации. Но то не значит, что представители знака всегда и всем угождают — при необходимости они могут так отрезать, что мало не покажется.

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