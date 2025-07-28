Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят афишировать свою личную жизнь

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Содержание Скорпион Дева Козерог

Но есть и те, кто, повинуясь неведомому им инстинкту и соблюдая осторожность, старается держать их в секрете — причем не только от посторонних, но и от близких людей. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят афишировать свою личную жизнь.

Скорпион

Скорпионы — как самый мистический знак Зодиака — лучше других понимают, что иногда достаточно одного лишнего слова, чтобы приятный момент, который, как казалось, вот-вот случится, так и остался в мечтах. Они, как никто другой, знают, что такое сглаз, поэтому стараются не рисковать личным счастьем.

Дева

Девы очень брезгливы, и это качество касается не только личных предметов — например, полотенца или расчески, но и личных отношений: они — и это совершенно справедливо — не хотят, чтобы туда «совали нос» другие — не всегда чистоплотные в моральном отношении — люди, поэтому молчат о том, что им дорого.

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Козерог

Козероги — один из самых скромных знаков Зодиака: они уверены, что обстоятельства их личной жизни никому — разумеется, кроме них самих — неинтересна. Именно поэтому они стараются держать связанные с ней события в тайне от окружающих, и, как оказывается, совершенно правильно делают.