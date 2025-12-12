Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят делать подарки

Гороскоп / © Credits

Большинства из нас с удовольствием окунается в приятные хлопоты, но есть и те, кого с души воротит от хождения по магазинам и покупки презентов. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят делать подарки.

Близнецы

Близнецы не признают подарков, которые предназначены не для них, а для других людей — даже сама постановка такого вопроса кажется им несправедливой, а потому неприятной. В конце концов, они, скрепя сердце, они выбирают что-то не самое нужно из того, что презентовали им, и просто — не без сожаления — передаривают эту вещь.

Козерог

Козерогам очень жаль времени, которое приходится тратить на походы по магазинам, поскольку, на их взгляд, их можно потратить на более важное — и интересное — для них занятие, а прежде всего, на работу. Если же без шопинга совсем нельзя обойтись, берут первое, что подвернется под руку, а еще лучше — просто дарят деньги в конверте.

Весы

Для Весов покупка подарков является утомительной, а иногда и просто невыносимой из-за трудностей с выбором — ни один из предметов не кажется им достаточно хорошим для того, чтобы стать презентом любимому человеку. Более того, даже что-то купив, они не успокаиваются до тех пор, пока не увидят, что их подарок действительно порадовал «адресата».

