- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят делать подарки
В предпраздничные дни вопрос подарков становится перед нами в полный рост: что купить любимым людям, чтобы сюрприз стал приятным.
Большинства из нас с удовольствием окунается в приятные хлопоты, но есть и те, кого с души воротит от хождения по магазинам и покупки презентов. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят делать подарки.
Близнецы
Близнецы не признают подарков, которые предназначены не для них, а для других людей — даже сама постановка такого вопроса кажется им несправедливой, а потому неприятной. В конце концов, они, скрепя сердце, они выбирают что-то не самое нужно из того, что презентовали им, и просто — не без сожаления — передаривают эту вещь.
Козерог
Козерогам очень жаль времени, которое приходится тратить на походы по магазинам, поскольку, на их взгляд, их можно потратить на более важное — и интересное — для них занятие, а прежде всего, на работу. Если же без шопинга совсем нельзя обойтись, берут первое, что подвернется под руку, а еще лучше — просто дарят деньги в конверте.
Весы
Для Весов покупка подарков является утомительной, а иногда и просто невыносимой из-за трудностей с выбором — ни один из предметов не кажется им достаточно хорошим для того, чтобы стать презентом любимому человеку. Более того, даже что-то купив, они не успокаиваются до тех пор, пока не увидят, что их подарок действительно порадовал «адресата».
