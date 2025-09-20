Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят ездить в метро

Гороскоп / © Credits

Если раньше, опаздывая, мы выходили из метро и садились в такси, то теперь все происходит с точностью до наоборот. Вот только далеко не все могут пользоваться подземкой, есть и те, кто — по самым разным причинам — ее опасается. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят ездить в метро.

Дева

Дев, как представителей самого брезгливого знака Зодиака, в метро пугает необходимость нахождения рядом — а в часы пик еще и соприкосновения — с окружающими людьми, далеко не все из которых опрятно одеты и приятно пахнут. Конечно, такая опасность есть и в других видах транспорта, но метро раздражает их особенно сильно.

Рак

Раки страдают от клаустрофобии, поэтому часто спуск в метро становится для них серьезным испытанием — они боятся этого. Но, поскольку иногда другого способа добраться до пункта назначения у них нет, им приходится спускаться в подземку, хотя эмоции они при этом испытывают самые негативные.

Водолей

Водолеев, которые обладают буйным — на зависть многим — воображением, поэтому спуск в подземелье, а именно так они воспринимают метро вызывает у их фантазии, связанные с катастрофами. Например, они могут представлять себе, что произойдет, случись, например, землетрясение, и начинают бояться своих выдумок.

