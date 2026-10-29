Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят ездить в поездах

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Одни предпочитают скоростной воздушный, другим нравится любоваться морскими видами с палубы круизного лайнера, а кому-то, как в детстве, нравится уютное купе, где можно спать под стук колес.

Но в этом — как, впрочем, и в любом другом — единого мнения не существует.

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Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любт ездить в поездах.

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Рак

Ракам в поезде неуютно: представители знака, обожающие домашнюю обстановку, к такому пристанищу относятся с неприятием, а в некоторых случаях даже немного брезгливо. Они предпочтут добраться до цели на автомобиле, несмотря на то, что такое путешествие может быть гораздо более утомительным.

Лев

Львы — кто подсознательно, а кто и осознанно — считают, что поездка в поезде им не по статусу: для них куда больше походят бизнес-класс самолета или автомобиль представительского класса. В поезде, даже если условия в вагоне выше среднего, они будут чувствовать себя неприкаянными, а при первой же возможности откажутся от такой поездки.

Козерог

Козероги в большинстве своем считают поездку в поезде пустой тратой времени. Они не могут провести его с пользой в том смысле, как они ее понимают — то есть, за работой. Не имея для нее условий, они могут только читать или спать, а такие занятия для представителей знака — по причине их непродуктивности — вызывают к них скуку.

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