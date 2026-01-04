- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят ходить по магазинам
Казалось бы, к такому приятному занятию как шопинг все относятся все относятся с удовольствием.
Но на самом деле много и тех, кто — по самым разным причинам — терпеть его не может.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят ходить по магазинам.
Козерог
Козероги стараются избегать занятий, которые, на их взгляд, являются бессмысленной тратой времени, а шопинг в этом списке стоит чуть ли не на первом месте. Представители знака считают, что не стоит бродить из магазина в магазин, если можно купить первое что попадётся на глаза, более или менее подходящее им.
Водолей
Водолеи, как правило, не в состоянии сосредоточиться на предмете своих поисков, поскольку постоянно отвлекаются — то на одно, то на другое, а в результате приходят домой усталые и зачастую — без покупки, за которой, собственно, и отправлялись, поэтому в последнее время они стараются приобретать все в интернете.
Лев
Львов удручает не столько поиск нужных им вещей, сколько необходимость ходить по бутикам в толпе, как будто бы представители знака — не царственные особы, а простые посетители. Поэтому, отправляясь за покупками, они выбирают самый дорогой магазин, в котором почти нет людей, и приобретают все только в нем.
Читайте также: