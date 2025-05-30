Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят ходить в гости

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Это не значит, что все мы, в соответствии с этой мудростью, сидим в родных стенах, не покидая их даже на праздники.

Большинство из нас любят навещать друзей или родных, но есть и те, кто предпочитает в любой ситуации остаться дома. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят ходит в гости.

Рак

Раков в гостях не устраивает — а иногда и откровенно раздражает, хоть они этого и не показывают — все без исключения: и обстановка, и угощение, и толпа других гостей. Они уверены, что приготовили бы гораздо лучше, да и малейшая пылинка от их взгляда не ускользнет, так что они весь вечер будут тосковать о доме.

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Телец

Тельцы, как известно, любят комфорт, а любой выход из дома — особенно, если при этом надо держать лицо на публике — выводит их из этой зоны. Поэтому представители знака ходят в гости только в самых крайних случаях, когда без этого нельзя обойтись, а потом с радостью возвещаются домой.

Козерог

Козероги, которых мы знаем как главных трудоголиков Зодиака, вообще не любят шумных и многолюдных копаний, поэтому и они стараются и сами в гости не ходить, и к себе никого не зовут. Такое времяпрепровождение их утомляют, в то время как они хотят отдохнуть — в тишине и покое.

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