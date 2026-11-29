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Но чаще всего для этого необходимо посетить салон красоты, а их, как ни странно, стремятся посещать не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят ходить в парикмахерскую.

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Лев

Львов от салонов красоты отталкивают обстановка, которая там царит: им категорически не нравится общий зал, навязывающие свое общение другие клиенты и суматошная атмосфера — все это представителям знака не по вкусу, поэтому они предпочитают — разумеется, если есть такая возможность — пригласить своего мастера домой.

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Дева

Девы, которых отличает редкая брезгливость, от салонов красоты часто отпугивает их антисанитария — многократно используемые и при этом нестерилизованные инструменты, затоптанный множеством ног пол. От таких условий представителей знака буквально передергивает, поэтому парикмахерскую они посещают только в случае крайней необходимости.

Близнецы

Близнецы, как правило, считают, что красота должна быть естественной, а не «сделанной» и искусственной. Именно поэтому в парикмахерскую они ходят редко, а спектр услуг, которые им там предоставляют минимален — как правило, они просят подстричь челку или подравнять отросшие кончики волос, а с возрастом еще и подкрасить корни.

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