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Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят ходить в парикмахерскую
Новая стрижка, иногда кардинальным образом отличающаяся от предыдущей, считается лучшим способом резко изменить свою жизнь.
Но чаще всего для этого необходимо посетить салон красоты, а их, как ни странно, стремятся посещать не все.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят ходить в парикмахерскую.
Лев
Львов от салонов красоты отталкивают обстановка, которая там царит: им категорически не нравится общий зал, навязывающие свое общение другие клиенты и суматошная атмосфера — все это представителям знака не по вкусу, поэтому они предпочитают — разумеется, если есть такая возможность — пригласить своего мастера домой.
Дева
Девы, которых отличает редкая брезгливость, от салонов красоты часто отпугивает их антисанитария — многократно используемые и при этом нестерилизованные инструменты, затоптанный множеством ног пол. От таких условий представителей знака буквально передергивает, поэтому парикмахерскую они посещают только в случае крайней необходимости.
Близнецы
Близнецы, как правило, считают, что красота должна быть естественной, а не «сделанной» и искусственной. Именно поэтому в парикмахерскую они ходят редко, а спектр услуг, которые им там предоставляют минимален — как правило, они просят подстричь челку или подравнять отросшие кончики волос, а с возрастом еще и подкрасить корни.
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