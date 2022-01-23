Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят кино

Кино – одно из самых демократичных видов искусства, которое доступно – и понятно – каждому.

Тем не менее есть среди нас и те, кто не посещает кинотеатры и не смотрит фильмы и сериалы по телевизору, и у каждого из них есть для этого своя – уважительная – причина. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят кино.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы смотрят кино только в самом крайнем случае – если у них нет другого выхода отвлечься от повседневной жизни, забыв – хотя бы на пару часов – о жизненных проблемах. В любое другое время они предпочитают другие виды искусства, которые не считают суррогатом и подделкой – например, театр, где, на их взгляд, чудо рождения шедевра каждый раз происходит прямо на глазах у зрителей, а не записано на пленку раз и навсегда – по этой причине представителей знака можно чаще встретить в театральном зале, а не в кинотеатре.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы уверены, что кино – вторично, первичен же всегда литературный первоисточник, на основе которого этот фильм снят. Впрочем, каждый желающий может возразить представителям знака, что о таком положении вещей можно говорить только в том случае, если речь идет об экранизации, а большинство кинофильмов снимается по оригинальным – написанным специально для них – сценариям. Вот только вряд ли их это убедит – такие кинопроизведения они вообще не считают достойными своего внимания.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы равнодушно относятся к кинофильмам и сериалам любого жанра, в которых актеры говорят заранее написанные для них слова – представители знака считают такое зрелище искусственным, а потому не достойным их внимания. Другое дело – реалити-шоу, где, как они считают, каждый сюжетный ход и высказывание участников – полная неожиданность. О том, что там тоже существуют готовые сценарии, они и слышать не хотят: такого, по их мнению, просто не может быть!

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