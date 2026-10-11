Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят кофе

Гороскоп / © Credits

Реклама

Он помогает проснуться, взбодриться и настроиться на деловой — как профессиональный, так и хозяйственный — лед. Тем, кто не мыслит своей жизни без этого напитка, трудно себе представить, что есть те, кто категорически его не пьет.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят кофе.

Реклама

Рыбы

Рыбы, как представители интуитивного и сенситивного знака, остро реагируют на любые жизненные неурядицы, что тревожит их и, как следствие, лишает сна. Бодрящий эффект кофе представители знака вносят в список соответствующих рисков, поэтому они стараются пить его как можно реже.

Реклама

Телец

Тельцы, превыше всего дорожащие своим — в том числе, и физическим — комфортом, который, на их взгляд, зависит от множества факторов — еды и напитков, в том числе. Кофе чересчур будоражит их, вызывая повышенное сердцебиение и беспокойство, которого они категорически не приемлют.

Рак

Раки привыкли ежеминутно прислушиваться к своему организму, и любой симптом, который, на их взгляд, не вписывается в норму, вызывает у них беспокойство и даже панику. По публикациям в прессе они знают, что кофе может негативно влиять на сердце — этого достаточно, чтобы они от него отказались.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров