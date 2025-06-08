Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят котов

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Содержание Лев Дева Овен

В самом деле, не восхищаться этим — пушистым, ласковым, а порой и своенравным — чудом природы невозможно, тем не менее, среди нас много тех, кто к ним совершенно равнодушен. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят котов.

Лев

Львы, которые по сути своей являются большими кошками, не любят котов, поскольку считают их… своим и конкурентами — во всех отношениях. Представители знака считают, место в сердце любимого человека и на домашнем диване принадлежит только им, и не намерены ни с кем его делить.

Дева

Девы вообще не считают возможным держать домашних животных, поскольку они, совершенно того не желая, нарушают чистоту их жилища, которую можно сравнить со стерильностью операционной. И коты, которые в отличие от собак, могут залезть куда угодно, раздражают представителей знака больше всего.

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Овен

Овны — знак прямолинейный и резкий, который и в других хотят видеть такие качества — своенравные, нелогичные, не склонные к подчинению коты такой возможности им не дают. Более того, поведение котов невозможно просчитать, и это тоже безумно раздражает представителей знака — им лучше заводить собак.

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