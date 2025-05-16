Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят лечиться

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Стрелец Козерог Лев

Одни охотно следуют всем указаниям медиков, проходят необходимые процедуры и в обязательном порядке принимают прописанные лекарства, другие — прячут направления на обследование и рецепты подальше и живут так, как будто бы ничего и не было. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят лечиться.

Стрелец

Стрельцы — представители самого жизнелюбивого знака Зодиака, и их позитивное мировоззрение резко контрастирует с болезнями и связанным с ними лечением. Они отказываются — во всяком случае, им так кажется — бездарно тратить время на врачей, если можно насыщенно и весело жить.

Козерог

Козероги слишком заняты для того, чтобы бегать по врачам — они уверены, что необходимое для этого время лучше потратить на решение очередной профессиональной задачи, а здоровье подождет. И только когда тянуть уже некуда, они отправляются на прием, и так — до следующего раза.

Реклама

Лев

Львам откровенно скучно заниматься своим здоровьем, просиживая драгоценное время, которое можно потратить на гораздо более интересные занятия, на сидение в очередях с оккупировавшими поликлиники старушками — в результате они, как правило, доводят ситуацию до крайности.

Читайте также: