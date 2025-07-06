Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят лето

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Но есть и те – и их много, кого могут раздражать отличительные черты этого времени года – жара, пыль, обилие насекомых – особенно мух и комаров, неудивительно, что гни с нетерпением ожидают осени. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят лето.

Рак

Раки не очень любят лето, поскольку в это время принято уезжать на отдых, что для представителей знака – не самая приятная задача, поскольку заставляет их покидать свой дом – самое любимое место на свете. Еще более неприятно то, что приходится приноравливаться к непривычному – устроенному по чужому вкусу – жилью.

Козерог

Козерогов лето отвлекает от занятия, которому они посвящают большую часть своей жизни – работы. Жара, всеобщая суета и связанное с ней нарушение долгосрочных планов буквально выбивают представителей знака из колеи, из-за чего они не успевают сделать все, что запланировали, а это ужасно их расстраивает.

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Стрелец

Стрельцы, несмотря на присущую им страсть к путешествиям, предпочитают более прохладное время года – например, весну или осень. В жару они раздражаются, а это мешает им в полной мере оценить красоту историческое значение достопримечательностей, которыми принято любоваться, исключение составляет отдых на море.

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