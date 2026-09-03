Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят овощи и фрукты

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Но большинство из нас охотно ест все вышеназванное не только потому, что это полезно, но и потому, что это очень вкусно, правда, так думают не все.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят овощи и фрукты.

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Телец

Тельцы уверены, что пища должна быть сытной, а вегетарианской едой — овощами и фруктами — им трудно наесться, как говорят в таких случаях, до отвала. Именно поэтому они предпочитают мясо и картофель в разных их видах, а растительная пища может существовать в их блюдах только как дополнение к гарниру.

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Стрелец

Стрельцы знают, что овощи и фрукты очень полезны, и даже время от времени, соблазнившись аппетитной картинкой, покупают на рынке, например, помидоры или персики, но, съев пару штук, забывают о них и вспоминают только после того, как они испортятся. Им гораздо больше нравится кусок торта или горсть конфет.

Овен

Овнам, которые вечно куда-то торопятся, никогда не хватает времени на длительный процесс приготовления пищи, который требуется для овощных блюд. Поэтому, вместо того, чтобы возиться с ними, они предпочитают фастфуд — как уличный, так и домашний: такие блюда не только быстро готовятся — или покупаются, но и также быстро съедаются.

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