Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят праздновать Новый год

Но есть и те, кто — только по им известной объективной или субъективной причине — эти праздники не любят.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят праздновать Новый год.

Козерог

Козерогам жаль тратить время, которое можно было бы посвятить работе, на любые праздники, но особенно — на Новый год, поскольку его принято встречать в ночное время. А, значит, и утро следующего дня наступает ближе к обеду, а то и вечеру, что лишает их возможности полноценно поработать над важным для них проектом.

Близнецы

Близнецы — как никакой другой знак Зодиака — озабочены сохранением молодости, поэтому в глубине души они не очень любят именно новогоднюю ночь, ведь в это время они — как все остальные жители планеты — становятся на год старше, а это не может не огорчать представителей знака, которые всегда преуменьшают свой возраст.

Рак

Раки — самый хозяйственный и, как следствие, радушный и гостеприимный знак Зодиака, поэтому недостатка в посетителях у них не бывает никогда, а в Новый год — особенно. Но в результате, когда после застолья все, кто зашел к ним на огонек, веселятся, они остаются один на один с горой грязной посуды, что в новогоднюю ночь особенно неприятно.

