Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят признавать свои ошибки

Ошибки могут совершать все, а вот признать, что сделал что-то не так, дано далеко не всем.

Такой вывод требует определенной доли смелости и самокритики, но этот набор качеств наличествует далеко не у всех – есть люди, которые уверены, что всегда поступают правильно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят – и не умеют – признавать свои ошибки.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы – известный упрямцы, поэтому свои ошибки они, как правило, не признают из чувства противоречия. Умом они понимают, что ошиблись, но согласиться с окружающими, которые указывают им на это, выше их сил. Они будут артачиться, даже если их припрут к стенке, до последнего уверяя, что все сделали правильно, а любые замечания в их адрес – не более чем придирки завистников. К тому же они могут обозлиться на тех, кто с ними спорит, отныне воспринимая их как врагов.

Дева (22.08 – 23.09)

Дев – в силу их холодности – трудно заподозрить в том, что они не признают своих ошибок, но это действительно так. Несмотря на солидные знания в разных областях науки и культуры, они довольно часто ошибаются, при этом спорят на повышенных тонах, доказывая свою правоту, а когда заканчиваются аргументы, просто разворачиваются и уходят или бросают трубку. Но апофеозом таких случаев, как правило, бывает то, что, если некоторое время спустя им припоминают их промах, они делают невинные глаза и утверждают: никогда такого не говорили.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не хотят признавать свои ошибки, поскольку для них это – во всяком случае, на их взгляд – сильнейший удар по авторитету, которого эти честолюбцы не могут допустить ни при каких условиях. Если представителей знака уличат в ошибке, они злятся, замыкаются в себе и, понимая, что действительно ошиблись, отказываются от споров, но о том, чтобы признать свой промах, речь все равно не идет. Только некоторое время спустя, остыв, они могут, пусть и нехотя, признать, что в прошлый раз опростоволосились.

Читайте также: