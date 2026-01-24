Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят путешествовать

Гороскоп / © Credits

Реклама

Поэтому трудно себе представить, что есть люди, которым оно не нравится, и для этого у них есть свои — как они считают, уважительные — причины. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят путешествовать.

Рак

Для Раков центром Вселенной — в буквальном смысле слова — является их собственный дом, а все, что находится за его пределами, особого интереса у них не вызывает. Даже уехав на край Земли, они все время думают о том, как там дома, и окружающих их красот и достопримечательностей просто не замечают.

Телец

Тельцам очень трудно жертвовать комфортом, к которому они привыкли у себя дома, подозревая, что во время путешествия все окажется совсем не так удобно, как в месте постоянно дислокации — причем, касается это не только обстановки, но и рациона: зачем куда-то ехать, если их и дома прекрасно кормят?

Реклама

Козерог

Козероги, как один из самых практичных знаков Зодиака, вообще не очень хорошо понимают, зачем нужна поездка, которая не принесет им реальной пользы. Таковой, на их взгляд, может быть только командировка, преследующая конкретную профессиональную и финансовую цель, а не любование пейзажами и экскурсии.

Читайте также: