Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят путешествовать водными видами транспорта

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Но кому-то нравится плавать на нем по рекам и морям-океанам, а другие такой способ перемещения из точки «А» в точку «Б» по самым разным причинам категорически неприемлем.

Астролог Людмил Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят путешествовать водным транспортом.

Овен

Овны, как представители знака стихии Огня, вообще не очень любят воду, а уж путешествуя ней, они и вовсе очень быстро начинают ощущать дискомфорт — как моральный, так и физический. Избавиться от него им удается только на земле, поэтому они предпочитают ездить на поездах — так быстрее и надежнее.

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Рак

Раки, хоть и являются водным знаком, к путешествиям по воде относятся осторожно — его представители чересчур впечатлительны, а страшные истории о катастрофах на водах, посещение музея с соответствующей экспозицией и просмотр фильма «Титаник» оказывают на них серьезное впечатление.

Дева

Девы — как знак стихии Земли — уверенно чувствуют себя только на твердой поверхности, и палуба теплохода для них недостаточно устойчива. К тому же, путешествие по реке или морю для этих практичных людей слишком продолжительны, то есть, являются бессмысленной тратой времени — они предпочтут самолет.

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