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Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят разговаривать по телефону
В наше время телефон является не только средством общения, но и популярным аксессуаром.
Неудивительно, что далеко не все используют его по назначению — как газету с последними новостями, интересную книгу или мессенджер, в котором можно написать несколько слов. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят разговаривать по телефону.
Козерог
Козероги — и в чем-то они безусловно правы — уверены, что телефонные разговоры мешают работе, поэтому стараются не тратить на них время. Если обойтись без звонка возможности нет, они предпочитают говорить кратко, в основном употребляя слова «да» и «нет», не «растекаясь мыслью по древу».
Рыбы
Рыбы часто отказываются от телефонных разговоров, особенно если они касаются отношений с любимым человеком. По их мнению, и тут с ними сложно не согласиться, в таких случаях не удается передать весь — широкий — спектр чувств, которые они испытывают, а, значит, необходимо общаться вживую.
Близнецы
Близнецов, настроенных на разные — иногда противоположные — действия, которые они, как правило, совершают одновременно, раздражают телефонные звонки, поступающих, как им кажется, в самое неподходящее время. В результате они либо отвечают односложно, либо и вовсе сбрасывают их.
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