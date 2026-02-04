Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят рисковать

Гороскоп / © Credits

Реклама

Есть и те — и их довольно много — кто предпочитает действовать спокойно, не торопясь и без отягощающих обстоятельств, которые могут как помочь с успехом выйти из ситуации, так и осложнить их.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят рисковать.

Козерог

Козероги любят, когда все — какой бы сферы жизни это ни касалось — идет по плану, а риск может его нарушить. Часто представители знака сознательно уменьшают свои притязания и намечают менее высокие вершины, на которые они гарантировано смогут «забраться», безрассудные — то есть, рискованные — действия могут этому помешать.

Реклама

Телец

Тельцы — в силу присущей им лени — не любят делать резких телодвижений, а риск связан с ними связан самым непосредственным образом. Вместо этого представители знака предпочитают ограничиваться самыми необходимыми действиями, ожидая, что все остальное должно сложиться само собой — как правило, так и происходит.

Рак

У Раков любые рискованные действия связаны с острыми и глубокими переживаниями: они все время ждут, что что-то пойдет не так, и вместо удачи, на которую они рассчитывали, их ждет серьезный провал. В результате они так сильно себя изводят, что в следующий раз предпочитают отказаться от риска, даже если он обещает редкую прибыль.

Читайте также: