Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят рыбу и морепродукты

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Они подтверждают свои утверждения фактами: наличием в ней Омега-3 жирных кислот, полноценного белка, витаминов и минералов, но, даже с учетом мощной пропаганды, прислушиваются к этим доводам не все — есть и те, кто — по самым разным причинам — отказывается от такого полезного продукта.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Здиака, которые не любят рыбу и морепродукты.

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Дева

Девы — как самый рациональный и, одновременно, осторожный — знак зодиакального круга в своей нелюбви к рыбе, как пищевому продукту, руководствуются исключительно практическими соображениями. Они слишком дорожат своим здоровьем, чтобы есть то, в чем — по публикациям СМИ — может содержаться вся таблица Менделеева.

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Рыбы

Рыбы, пожалуй, и сами не смогут ответить на вопрос, почему предпочитают рыбе мясо или овощи. Но, скорее всего, им подсознательно неприятно употреблять в пищу то, что дало название их тотему, поэтому они стараются как можно меньше есть рыбу и морепродукты, хотя и не отказываются от них совсем — все-таки это вкусно.

Овен

Овнам, которые все время куда-то спешат и торопятся, нужно много энергии, а ее, как им кажется, вялая и апатичная рыба дать не может –на это способно только мясо. К тому же, рыба требует более тщательного приготовления, на что у представителей знака — если, конечно, они не пользуются услугами кафе и ресторанов — банально не хватает времени.

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