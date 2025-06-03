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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
300
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят собак

То, что собака – друг человека, мы знаем с детства и заучили эту истину, как аксиому, не требующую доказательств.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тем не менее далеко не все готовы видеть друзей в этих животных, и причины тому могут быть разными. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят собак.

Рак

Раки, для которых идеальный порядок в доме — превыше всего, считают, что животные вообще, а собаки — особенно, постоянно его нарушают. К тому же, как они считают, от «друзей человека слишком много шума, что тоже раздражает представителей знака, которые предпочитают тишину и покой.

Дева

Для Дев собаки слишком активны, суетливы и, что особенно раздражает представителе знака, искренни: они не выносят ничем не прикрытого проявление чувств. При этом неважно, о чем, собственно — симпатии или неприятии — идет речь, главное, что собаки не отличаются сдержанностью.

Телец

Тельцы слишком любят комфорт — во всех смыслах этого понятия, чтобы позволить хоть кому-нибудь — и особенно собакам — его нарушать. И если котов, которых необходимо всего-навсего покормить, то собак, нуждающихся в постоянных прогулках, они вынести не в состоянии.

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Дата публикации
Количество просмотров
300
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