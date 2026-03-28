Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят цирк

Гороскоп / © Credits

Реклама

Как правило, на несколько цирковых фанатов приходится хотя бы один ярый противник подобного рода развлечений, которого никакими хитростями невозможно затащить на такое представление.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят цирк.

Рак

Раки, наделенные особо сильной эмпатией, принимают близко к сердцу страдания животных, а их использование в кирковых представлениях, несмотря на запреты, все еще является частым явлением. Неудивительно, что в цирк представителей знака не затащишь — зачем им «удовольствие», которое вызовет исключительно негативные эмоции.

Реклама

Козерог

Козероги — как самые практичные и прагматичные представители зодиакального круга — любые представления, будь то концерт, музей или театр, считают пустым времяпрепровождением, не приносящим людям никакой пользы — во всяком случае, материальной, а цирк они в этом смысле считают особенно бесполезным.

Весы

Весам — как главным эстетам зодиакального круга — в цирке не хватает утонченности: они считают номера, которые можно увидеть в представлении, чрезмерно простыми и даже грубыми. Именно поэтому они не только не ходят туда сами, но и не водят своих детей, предпочитая воспитывать их на более интеллектуальных жанрах искусства.

