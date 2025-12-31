Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят встречать Новый год дома

Гороскоп / © Credits

Но как же иногда хочется отказаться от домашних хлопот и отправиться в новогоднюю ночь прочь из дома — в гости, в ресторан и даже в путешествие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят встречать Новый год дома.

Лев

Львы категорически не признают праздников, для подготовки к которым они должны часами торчать на кухне, наводить порядок в доме, а затем засыпать за праздничным столом. Поэтому они хотят идти туда, где за ними будут ухаживать, а они — отдохнувшие и свежие — будут служить украшением стола и душой компании.

Стрелец

Стрельцы в любой праздник — и в Новый год прежде всего — стремятся совмещать приятное с еще более приятным. Если у них есть такая возможность, они в это время отправляются в путешествие — причем, чем дальше, тем лучше — особой популярностью у представителей знака пользуются экзотические страны.

Близнецы

Близнецы любят многочисленные и шумные компании, но редко бывают готовы к тому, что толпа — пусть даже и состоящая из близких людей и друзей — вломится к ним в дом и нарушит тот идеальный порядок, который они навели накануне. Гораздо приятнее, на их взгляд, отпраздновав в гостях, вернуться домой, где тихо и чисто.

