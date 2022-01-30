Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят вступать в брак

У одних из нас есть привычка жениться, других же, напротив, в загс приходится тянуть на аркане.

Почему такие люди плохо себя чувствуют со штампом в паспорте, знают только они сами. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят вступать в брак.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы чересчур полигамны, чтобы посвящать свою жизнь одному-единственному человеку. Сегодня они влюбляются в одного, а уже через несколько дней увлекаются другим, а предыдущему – без сожалений и раздумий – дают отставку. Но и во втором случае роман длится недолго, поскольку на свете так много людей, которые потенциально могут им понравиться. Представители знака и сами понимают, что жизнь с одним – официальным – партнером будет подобна аду на земле, поэтому по возможности избегают официального брака.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – представители творческого и креативного, а потому предпочитающего свободу знака, что зачастую не вяжется с официальным браком. Например, они могут выйти в магазин за хлебом, но при этом отправиться в аэропорт, сесть в самолет и улететь в другой конец земного шара. Вряд ли вторая половинка, если, конечно, она есть у представителя знака, ожидающая свежей выпечки к завтраку, придет в восторг от такого его поведения. Они это прекрасно понимают и, коль скоро у них есть такая возможность, не торопятся вступать в брак.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы только на первый взгляд кажутся знаком семейным, на самом деле они таковыми не являются. Дело в том, что его представители очень упрямы и несговорчивы, а потому с трудом находят общий язык с окружающими людьми. И если в отношении окружающих этот момент еще как-то можно пережить, то с близким человеком каждое разногласие может перерасти в серьезный конфликт, а такая совместная жизнь утомит кого угодно. Поэтому представители знака часто тянут с официальным оформлением отношений – до тех пор, пока не уверятся, что с этим человеком им будет комфортно всегда и во всем.

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