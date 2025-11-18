ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
439
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят жить в долг

Тот факт, что денег нам всегда не хватает, сомнений ни у кого не вызывает сомнений, но каждый решает эту проблему по-своему.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Многие в таких случаях предпочитают брать деньги в долг — оформлять кредиты и ссуды, одалживать у родных и знакомых.

Но есть и те, кто в любой ситуации предпочитает рассчитывает только на свои — пусть и весьма скудные — средства. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят жить в долг.

Дева

Девы — самый дисциплинированный знак Зодиака, которые считают, что порядок у них должен быть во всех сферах жизни, и финансы в этом смысле — не исключение. Дебет у них должен постоянно сходиться с кредитом, а долги не дают этого сделать, поэтому они стараются их избегать.

Козерог

Козерогов отличает стремление к экономии, которая часто граничит со скупостью. Мысль о том, что в долг берешь чужие деньги и на время, а отдаешь свои и навсегда, скорее всего, придумали именно представители этого знака, поэтому они стараются ни у кого не одалживать.

Телец

Тельцы никогда — за исключением самых крайних случаев — не берут денег в долг по очень простой причине: они в этом не нуждаются. Представители знака очень бережливы и запасливы, поэтому у них в загашнике всегда есть все, что может им понадобиться, и деньги — в том числе.

Дата публикации
Количество просмотров
439
