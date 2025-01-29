Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят жить за городом

Но мода на место жительства писана далеко не всем – есть среди нас те, кто физически – и морально – не может жить за пределами мегаполиса – как говорится, имеют право. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят жить за городом.

Овен

Овны – в силу своей энергичности и импульсивности – любят сам ритм большого города: им нравится большое количество людей на улице и шум машин за окном – так, приезжая на дачу, они не способны заснуть в тишине. К тому же, им нравится, что кафе для встречи с друзьями, можно найти за каждым углом.

Весы

Весы, как главные в зодиакальном круге ценители прекрасного, не представляют, как можно жить за городом, откуда в ближайший концертный зал, музей или театр нужно ехать и ехать. Им очень нравится жить не просто в городе, а в его центре – тогда из дома на спектакль можно добраться за пару минут пешком.

Лев

Львы, чье любимое занятие – блистать в обществе, считают, что на светские мероприятия, которые они считают своим долгом посетить, нужно легко – и удобно – добираться, но еще важнее, чтобы дорога домой занимала у них минимум времени, а это возможно только тогда, когда они живут рядом – в центре города.

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