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Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут оставить в покое своих бывших
Рано или поздно большинство из наших нынешних становятся бывшими, и с этим «законом природы» ничего не поделаешь.
Главное, чтобы некогда любимый человек перешел из одного статуса в другой без неопределенности и перманентных попыток вернуться обратно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут оставить в покое своих бывших.
Скорпион
Для Скорпиона невыносима сама мысль о том, что человек, даже ставший им совершенно безразличным, вышел из зоны их контроля. Они будут всеми способами противиться такому положению дел, используя любой повод для того чтобы снова повяиться в жизни бывшей или бывшего.
Близнецы
Близнецы не могут принять решение раз и навсегда: сегодня они решают, что нужно уйти, а завтра приходят обратно — как ни в чем не бывало. Причем, периоды их отсутствия в жизни некогда любимого человека могут с течением времени увеличиваются, но окончательно избавится от них невозможно.
Телец
Тельцы тяжело переносят расставание с теми, кого любят. Как правило, их чувства рассчитаны на длительную — марафонскую — дистанцию, потому, завершить отношения резко они в любом случае не могут: время от времени они все равно будут возвращаться и надоедать.
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