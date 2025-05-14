Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут оставить в покое своих бывших

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Скорпион Близнецы Телец

Главное, чтобы некогда любимый человек перешел из одного статуса в другой без неопределенности и перманентных попыток вернуться обратно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут оставить в покое своих бывших.

Скорпион

Для Скорпиона невыносима сама мысль о том, что человек, даже ставший им совершенно безразличным, вышел из зоны их контроля. Они будут всеми способами противиться такому положению дел, используя любой повод для того чтобы снова повяиться в жизни бывшей или бывшего.

Близнецы

Близнецы не могут принять решение раз и навсегда: сегодня они решают, что нужно уйти, а завтра приходят обратно — как ни в чем не бывало. Причем, периоды их отсутствия в жизни некогда любимого человека могут с течением времени увеличиваются, но окончательно избавится от них невозможно.

Реклама

Телец

Тельцы тяжело переносят расставание с теми, кого любят. Как правило, их чувства рассчитаны на длительную — марафонскую — дистанцию, потому, завершить отношения резко они в любом случае не могут: время от времени они все равно будут возвращаться и надоедать.

Читайте также: