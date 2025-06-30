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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1631
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут отказаться от вредных продуктов

Вопрос лишнего веса, несмотря на популярность бодипозитива, остается болезненным для многих из нас.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

И дело не только во внешнем виде, которым в таком случае довольны не все, но и в самочувствии — дополнительные килограммы могут взывать проблемы со здоровьем. А ведь их можно избежать, отказавшись от пищи, которая не приносят организму ничего, кроме вреда. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут отказаться от вредных продуктов.

Рак

Раки — отличные кулинары, особенно в том, что касается выпечки: пирожки и булочки в их «исполнении» — настоящее произведение искусства. Ну а поскольку им непременно нужно пробовать, что же получилось в результате, они быстро поправляются, а потом долго не могут похудеть.

Стрелец

Стрельцы могут ограничивать себя в любой пище, но, когда речь идет о десертах, они теряют человеческий облик — в буквальном смысле этого слова: пройти мимо конфеты или тортика они не в состоянии. Ну а поскольку от сладкого полнеют быстрее всего, они часто набирают лишний вес.

Телец

Тельцы — главные гурманы Зодиака, при этом они редко придерживаются принципов здорового питания. Предпочитают домашнюю, а значит, очень калорийную и часто очень жирную пищу, которая «откладывается» в разных местах их фигуры и — впоследствии — влияет на состояние здоровья.

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Дата публикации
Количество просмотров
1631
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