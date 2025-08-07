Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут похудеть, как ни стараются

Гороскоп / © Credits

Содержание Телец Рак Рыбы

И если одни могут есть что угодно и сколько угодно, но при этом не толстеть, то другим достаточно посмотреть на калорийное блюдо, чтобы набрать лишний вес. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут похудеть, как ни стараются.

Телец

Тельцы очень любят вкусно поесть, при этом пищу себе выбирают максимально калорийную. Если бы они при этом охотно занимались спортом, то за фигуру можно было бы не опасаться, но представители знака после приема пищи предпочитают поспать, неудивительно, что похудеть им не удается.

Рак

Раки склонны «заедать» стрессы, в которых они — в силу впечатлительности и мнительности своей натуры — недостатка не испытывают. В результате лишние килограммы накапливаются очень быстро, а вот уходят слишком медленно, а то и вовсе не уходят, что не может не огорчать представителей знака.

Рыбы

Рыбы склонны к бесконтрольному приему пищи: они могут есть всегда и везде, иногда совершенно не замечая того, что опустошают холодильник. Особенно много калорий они поглощают, сидя перед телевизором — особенно если в это время идет их любимый сериал, а также «прогулки» по соцсетям в интернете.

