Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут смотреть на себя с критической точки зрения

С одной стороны, оно помогает обратить внимание на свои недостатки и, исправив их, достичь успеха во всех жизненных сферах, а с другой, неправильно обращение с ней может нанести серьезный урон самооценке. Но есть и те, кому она не присуща, а, значит, и выполнить свои функции – как позитивную, так и негативную – не может. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут смотреть на себя с критической точки зрения.

Лев

Львы – обладатели самого высокого в зодиакальном кругу мнения о собственной персоне, поэтому любая критика вызывает у них как минимум недоумение, а как максимум – равнодушие. Они действительно не понимают, как можно найти недостатки в таком совершенстве, как они.

Весы

Весы очень расстраиваются, услышав критику в свой адрес: представители этого вечно колеблющегося знака не сомневаются только в одном – в собственной исключительности. Любые замечания такого свойства они считают проявлением зависти, и переубедить их невозможно.

Овен

Овны, славящиеся своей вспыльчивостью, не просто не воспринимают критику в свой адрес – они готовы дать человеку, который на нее отважился, серьезный отпор. Правда, чуть позже, когда первый пыл негодования проходит, они могут признать критикующего, но это будет потом.

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