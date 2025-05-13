Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут вовремя остановиться

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Содержание Телец Дева Стрелец

Далеко не всем оно присуще, какой бы жизненной сферы — или какого бы занятия — это ни касалось, что очень часто приводит нас к неприятным последствия. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не умеют вовремя остановиться.

Телец

Тельцы любят удовольствия, и еда в списке того, что его им доставляет, занимает одно из первых мест. За столом представители знака едят много и с удовольствием, и остановить их может только пустая тарелка, другие ограничения против этих любителей вкусненького не работают.

Дева

Дева — один из самых жадных знаков Зодиака, который не видит границ, когда речь идет о материальных ценностях и финансах. Остановить его, когда он вошел во вкус, возможным не представляется — так, если вы, пойдете с ними в чужой сад воровать яблоки, то не выйдете до рассвета.

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Стрелец

Стрельцы — непревзойденные скандалисты, которых в этом искусстве никто не состоянии превзойти. Вступив с кем-то в словесное противоборство, они, образно говоря, общаются «по спирали». Выходя на новый и новый виток — они просто не знают, как им остановиться и завершить конфликт.

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