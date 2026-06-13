ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут за себя постоять

В конфликтных ситуациях все мы ведем себя по-разному: кто-то смело бросается в «драку», а кто-то — пытается договориться мирно.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Но есть и те, кого принято называть безответными — они предпочитают отойти в сторону и перетерпеть, но не связываться с противником, даже если объективно они — прежде всего, морально — сильнее его.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут за себя постоять.

Рыбы

Рыбы, пожалуй, занимают первое место в этом антирейтинге: обладая чересчур мягким характером, они сочувствуют даже своим обидчикам, поэтому им сложно принимать по отношению к ним соответствующие — решительные — меры, проще просто промолчать.

Весы

Весы слишком дорожат своим душевным покоем, чтобы позволять негативу нарушать его. Даже если их нарочно провоцируют на негативную эмоциональную реакцию, им проще сдержаться и проигнорировать недружественный выпад, чем позволить себе моральную разбалансировку.

Близнецы

Близнецы прикладывают много усилий для того, чтобы показать окружающим, что в их жизни все хорошо, даже если на самом деле это и не так. Ввязываясь в конфликт, представители знака, на их взгляд, демонстрируют свое неблагополучие, а это для них совершенно недопустимо.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
246
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie