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Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут за себя постоять
В конфликтных ситуациях все мы ведем себя по-разному: кто-то смело бросается в «драку», а кто-то — пытается договориться мирно.
Но есть и те, кого принято называть безответными — они предпочитают отойти в сторону и перетерпеть, но не связываться с противником, даже если объективно они — прежде всего, морально — сильнее его.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут за себя постоять.
Рыбы
Рыбы, пожалуй, занимают первое место в этом антирейтинге: обладая чересчур мягким характером, они сочувствуют даже своим обидчикам, поэтому им сложно принимать по отношению к ним соответствующие — решительные — меры, проще просто промолчать.
Весы
Весы слишком дорожат своим душевным покоем, чтобы позволять негативу нарушать его. Даже если их нарочно провоцируют на негативную эмоциональную реакцию, им проще сдержаться и проигнорировать недружественный выпад, чем позволить себе моральную разбалансировку.
Близнецы
Близнецы прикладывают много усилий для того, чтобы показать окружающим, что в их жизни все хорошо, даже если на самом деле это и не так. Ввязываясь в конфликт, представители знака, на их взгляд, демонстрируют свое неблагополучие, а это для них совершенно недопустимо.
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