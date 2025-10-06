Астролог назвал знаки Зодиака, которые не могут жить без экстрима

Гороскоп / © Credits

Неудивительно, что они используют любую возможность, чтобы получить необходимую им долю адреналина, тем более что сделать это совсем нетрудно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не могут жить без экстрима.

Овен

Овны — знак огненный, а значит, страстный и стремящийся к приключениям, при этом, чем опаснее они будут, тем лучше для них. Адреналин, который они в результате получают, дают им силы для жизни и работы — с его помощью они подзаряжают свою внутреннюю «батарейку».

Скорпион

Скорпионам для получения их дозы адреналина совершенно не обязательно прыгать с парашютом или водить автомобиль на запредельной скорости, они предпочитают встречи с опасностью. Такие истории заставляют их чувствовать ни с чем не сравнимое удовольствие, а примесь мистики — удваивает его.

Водолей

Водолеям экстрим нужен для творчества, без которого даже те из них, чья профессия непосредственно с ним не связана, обойтись не могут. Вдохновение представители знака черпают в ситуациях, которые обеспечивают им необходимое количество адреналина.