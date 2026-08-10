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Астролог назвал знаки Зодиака, которые не опользуются бытовой химией
От обилия и разнообразия бытовой химии, которой уставлен полки магазинов, иногда буквально рябит в глазах.
Кажется, ею можно отмыть абсолютно все — от пола до потолка, тем удивительнее тот факт, что есть люди, которые категорически от нее отказываются.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не пользуются бытовой химией.
Дева
Девы — фанаты чистоты, они могут ежедневно убирать свой дом, которые никогда не кажется им достаточно чистым, несмотря на то, что у них можно есть прямо с пола. Но при этом они не любят использовать бытовую химию, поскольку она, на их взгляд, опасна ядовитыми испарениями — гораздо лучше народные средства — например, хозяйственное мыло.
Телец
Тельцы едва ли не главные в зодиакальном круге борцы за чистоту экологии: соответствующие товары они выбирают во всем — от продуктов и косметики до средств для уборки. Прежде чем отправить их в тележку в супермаркете, они тщательно изучают состав на этикетке, чтобы там ненароком не затаился какой-нибудь вредный для организма компонент.
Козерог
Козероги — самый консервативный знак Зодиака: раз и навсегда установленных правил и традиций они придерживаются всегда и во всем, и средства для уборки в этом смысле — не исключение. Для мытья всех домашних поверхностей они — по старинке — используют то, чем пользовалась их бабушка — горчичный порошок, соду и лимонную кислоту.
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