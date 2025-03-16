Астролог назвал знаки Зодиака, которые не понимают шуток

Оно помогает с оптимистической точки зрения смотреть на окружающий мир, налаживать отношения с окружающим людьми и даже принимать важные решения, вот только далеко не все могут им похвалиться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не понимают шуток.

Телец

Тельцы все делают медленно, поэтому и мыслительный процесс у них небыстрый – они довольно долго соображают, прежде чем понять, что именно им хотели сказать. Поэтому нельзя сказать, что они совсем уж не понимают шуток, просто их осознание может затянуться.

Дева

Девы живут в соответствии с установкой: я и сам шутить не люблю, и другим не дам. Чужой юмор они могут счесть неуместным, а зачастую и оскорбительным, если он нарушает их «систему координат», так что прежде чем рассказать им анекдот, стоит подумать, адекватно ли они его воспримут.

Лев

Львы точно не поймут юмора, если он касается их драгоценной персоны, поскольку уверены: они не могут быть смешными ни при каких обстоятельств. Во всех остальных случаях они с удовольствием посмеются над чьей-то шуткой, особенно если она не потребует интеллекта.

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