Астролог назвал знаки Зодиака, которые не потерпят контроля над собой

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Поскольку она, как правило, несет в себе много неудобств, то далеко не все готовы с этим мириться.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не потерпят контроля над собой.

Овен

Овны из-за своей склонности к молниеносным действиям уверены, что контролировать их просто невозможно, ведь тогда они будут опаздывать везде и во всем. Поэтому, будучи подконтрольными кому-либо, они напоминают стреноженных лошадей, страдающих из-за невозможности мчаться куда-то без остановки.

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Стрелец

Стрельцы хорошо себя чувствуют только тогда, когда никто не претендует на их свободу. Они должны понимать, что в любой момент могут сорваться с места и улететь на другой конец света, поэтому контроль, от кого бы он ни исходил, для них категорически неприемлем — при первых его признаках они просто разрывают отношения.

Водолей

Водолеи, как самый творческий знак Зодиака, отрицают любой контроль, как мешающий им не только жить, как они хотят, но и творить, а это для них даже более важно, чем распоряжаться собой и своим временем. Поэтому надзор представители знака воспринимают как насилие, которое они не позволят проявлять никому.

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