Астролог назвал знаки Зодиака, которые не представляют свою жизнь без сладкого

Разумеется, научных доказательств этому утверждению нет, но то, что одни из нас вполне могут обойтись без десертов, а другие даже чай пьют без сахара, сомнений у нас не вызывает. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не представляют свою жизнь без садкого.

Телец

Тельцы любят вкусно поесть, и ни один прием пищи не обходится у них без десерта. Правда, поскольку представители знака любят простую и доступную, но при этом вкусную еду, то чаще всего она бывает домашнего приготовления, и сладкое в этом смысле — не исключения, они обожают домашнюю выпечку — пироги и торты.

Лев

Львы любят все статусное и для десертов исключения не делают — вафельный тортик со сгущенной вряд ли доставит им удовольствие, а вот роскошный торт с «декором» ручной работы, который не только шикарно выглядит, но и стоит соответственно, то есть, очень дорого, как раз то, чо нужно царственным особам.

Близнецы

Близнецы уделяют особе внимание моде, и касается это не только одежды, обуви или парфюмерии, но и еды. Привычные десерты им, а ни странно это прозвучит, не вкусны– другое дело какая-нибудь диковинка, которая только-только появилась в продаже: когда-то они выбирали чизкейки, а теперь — бенто-торты и дубайский шоколад.

