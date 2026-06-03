Астролог назвал знаки Зодиака, которые не прощают невнимания

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Вот только подарить нам такое отношение могут далеко не все, и к этому большинство из нас относится со спокойным пониманием, но есть и те, кто считает это серьезной проблемой.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не прощают невнимания.

Лев

Львы в таких случаях несомненно держат пальму первенства, намного опережая всех остальных представителей зодиакального круга. Они добры, великодушны и могут простить окружающим их людям все, кроме невнимания и пренебрежения к своей персоне. Мстить они не станут, но и на хорошее отношение с их стороны можно не рассчитывать.

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Телец

Тельцы — собственники, и это качество касается не только материальной, но и моральной стороны жизни, о чем хорошо знают их партнеры, родственники и друзья. Невнимание к себе — и тем более внимание к кому-то другому — представители знака считают нанесенной им обидой, после чего вернуть отношения с ними на прежний уровень удается не сразу.

Скорпион

Скорпионы очень чувствительны к отношению к ним окружающих людей — как близких, так и посторонних. Даже незначительное пренебрежение они воспринимают как сознательно нанесенное им оскорбление, и тот факт, что, возможно, это произошло случайно, их не успокаивает, а тех, кто, по их мнению, перед ними провинился, не оправдывает.

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