- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не прощают невнимания
В любви и внимании нуждаются все, поскольку такое отношение дает нам базовые — необходимые для нормальной жизни — эмоции.
Вот только подарить нам такое отношение могут далеко не все, и к этому большинство из нас относится со спокойным пониманием, но есть и те, кто считает это серьезной проблемой.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не прощают невнимания.
Лев
Львы в таких случаях несомненно держат пальму первенства, намного опережая всех остальных представителей зодиакального круга. Они добры, великодушны и могут простить окружающим их людям все, кроме невнимания и пренебрежения к своей персоне. Мстить они не станут, но и на хорошее отношение с их стороны можно не рассчитывать.
Телец
Тельцы — собственники, и это качество касается не только материальной, но и моральной стороны жизни, о чем хорошо знают их партнеры, родственники и друзья. Невнимание к себе — и тем более внимание к кому-то другому — представители знака считают нанесенной им обидой, после чего вернуть отношения с ними на прежний уровень удается не сразу.
Скорпион
Скорпионы очень чувствительны к отношению к ним окружающих людей — как близких, так и посторонних. Даже незначительное пренебрежение они воспринимают как сознательно нанесенное им оскорбление, и тот факт, что, возможно, это произошло случайно, их не успокаивает, а тех, кто, по их мнению, перед ними провинился, не оправдывает.
Читайте также:
Солнце в Близнецах с 21 мая до 21 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Раке с 19 мая до 13 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Последние недели Юпитера в Раке: что изменится с 30 июня и кому повезет больше всех